Шуваев сообщил о создании в Белгороде двух батальонов противодействия БПЛА Шуваев: в Белгороде созданы два батальона противодействия беспилотникам

Москва28 июн Вести.В Белгородской области были созданы батальоны, которые будут противостоять системе беспилотной авиации, они уже приступили к выполнению своих задач, сообщил ИС "Вести" врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он отметил, что в планах - усилить батальоны и обеспечить их перехватчиками дронов.

Созданы два батальона противодействия системам беспилотной авиации, которые уже выполняют свои задачи. Мы их будем усиливать, больше обеспечивать перехватчиками, чтобы те ракеты, которые летят через территорию Белгородской области, не уходили в центр нашей страны сказал Шуваев

Дополнительно в регионе развернуты четыре гуманитарных центра, рассказал врио губернатора.

Дополнительно четыре гуманитарных центра мы развернули. Два уже действующих. Партия ("Единая Россия". – Прим. ред.) в этом очень хорошо помогает. Мы обеспечиваем людей, которые находятся непосредственно в прифронтовой зоне проинформировал он

Ранее Шуваев сообщил о планах создать в Белгородской области восемь батальонов БАРС. Они, по словам врио главы региона, будут рассредоточены по муниципальным округам для защиты населения.