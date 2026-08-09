Москва9 авг Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин помогает Белгородской области с дронами-перехватчиками, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Шуваев рассказал, что в Белгородской области продолжают искать решения для эффективного уничтожения дронов противника.

Мы создали один перехватчик. Сейчас идет апробация, но уже ощутимый результат. С каждым днем все больше и больше мы сбиваем. Пока в производство большое не получается зайти, об этом мы будем разговаривать с Сергеем Собяниным, он нам постоянно помогает с FPV-перехватчиками. Я думаю, что мы этот вопрос решим, уже будем закрывать больше, чем сейчас