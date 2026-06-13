Шуваев рассказал о создании противодронных коридоров на 50 км под Белгородом Шуваев: в Белгородской области создают противодронные коридоры

Москва13 июн Вести.В Белгородской области создают противодронные коридоры, как на Донбассе. Об этом рассказал врио главы региона Александр Шуваев, его цитирует KP.RU.

По словам Шуваева, сетками затянут около 50 км дороги, что обезопасит перемещение людей примерно на 30%.

Организуем вместе с военными противодронные коридоры, как в Донецке. Пока - около 50 километров затягиваем сетками, потом будем наращивать. Хотя бы процентов на 30 перемещение населения позволит обезопасить. Минимально, но тем не менее цитирует врио главы региона издание

Шуваев также рассказал, что в Белгородской области начали подготовку операторов дронов-перехватчиков.