Врио губернатора Шуваев рассказал о планах создать в Белгороде 8 батальонов БАРС Врио губернатора Шуваев: в Белгороде планируется создать 8 батальонов БАРС

Москва28 июн Вести.На сегодняшний в Белгороде работает одно добровольческое формирование БАРС. В планах создать еще восемь батальонов для защиты региона. Об этом ИС "Вести" рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Он отметил, что семь батальонов будут формировать оборону в муниципальных округах.

У нас уже создано добровольческое формирование БАРС-Белгород, которое осуществляет защиту региона. В планах у нас создать полностью восемь батальонов. Семь из них будут организовывать оборону, противодействие беспилотным системам в семи муниципальных округах. Один батальон будет в качестве резерва находиться, если противник будет осуществлять попытки зайти на территорию Российской Федерации в районе Белгородской области рассказал Шуваев

Резервный батальон, сообщил врио главы региона, будет блокировать и обеспечивать бой подразделений Министерства обороны. Он отметил, что уже ведется работа над формированием батальонов.

Только за субботу, 27 июня, Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области больше 60 раз. Один человек погиб, один был ранен. Под удары противника попали областной центр и 11 округов.