Москва9 авг Вести.В Белгородской области создали перехватчик дронов, уже есть ощутимый результат. Об этом заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову временно исполняющий обязанности губернатора региона, Герой России Александр Шуваев.

Он отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин постоянно помогает с FPV-перехватчиками.

Мы создали один перехватчик. Сейчас идет апробация, но уже ощутимый результат. С каждым днем все больше и больше мы сбиваем. В большое производство пока не получается зайти. Разговаривали с Сергеем Семеновичем Собяниным, он нам постоянно помогает с FPV-перехватчиками. Я думаю, что мы этот вопрос решим, уже будем закрывать больше, чем сейчас рассказал Александр Шуваев

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 146 раз атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате погибли три человека, еще 25 пострадали.

На этой неделе главу региона в Кремле принял президент Владимир Путин. Это была первая встреча Шуваева с главой государства после его назначения на должность врио губернатора.

Шуваев доложил президенту, что после назначения на должность уже посетил все муниципалитеты и пообщался с жителями. За последние две недели, по его словам, участились атаки и обстрелы украинских боевиков.