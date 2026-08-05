Глава Белгородской области: за последние две недели участились обстрелы ВСУ

За последние две недели участились обстрелы Белгородчины Глава Белгородской области: за последние две недели участились обстрелы ВСУ

Москва5 авг Вести.За последние две недели обстрелы ВСУ территории Белгородской области участились. Об этом заявил врио губернатора Александр Шуваев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Обращаю внимание на элементы безопасности, это в самую первую очередь. За последние две недели участились атаки и обстрелы сказал Шуваев

Накануне в результате атаки украинских БПЛА в Белгородской области были ранены семь мирных жителей. Все пострадавшие уже госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.

В селе Принцевка Белгородской области 2 августа в результате удара украинских боевиков погибла 13-летняя девочка. Еще двое детей были госпитализированы с тяжелыми ранениями.