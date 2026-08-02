Девочки, раненные при атаке ВСУ под Белгородом, в состоянии средней тяжести

Стало известно о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ в Белгородской области Девочки, раненные при атаке ВСУ под Белгородом, в состоянии средней тяжести

Москва2 авг Вести.Две девочки, раненные в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в Белгородской области, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова.

Украинские боевики нанесли удар вечером 2 августа в селе Принцевка. В результате террористической агрессии погибла 13-летняя девочка, еще две девочки, 7 и 9 лет, получили ранения.

Две девочки, 9 и 7 лет, с множественными осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу. По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь написала Львова-Белова в своем канале в мессенджере МАХ

Произошедшее она назвала очередным бесчеловечным терактом со стороны киевского режима.