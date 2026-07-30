Москва30 июлВести.Раненный при атаке ВСУ в Белгородской области подросток находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Школьник получил осколочные ранения при ударе дрона по коммерческому объекту 29 июля, в среду, в Белгороде.
15-летний юноша госпитализирован в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке врачей, его состояние оценивается как средней тяжестинаписал глава региона в мессенджере МАХ
Всего за последние сутки украинские боевики атаковали территорию области 59 раз.