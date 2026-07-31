Москва31 июлВести.В Белгородской области мужчина и девочка-подросток получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
После утреннего ракетного обстрела села Красный Куток … в детскую областную клиническую больницу бригадой СМП была доставлена девочка 14 лет с акубаротравмой. Были проведены все медицинские обследования, лечение продолжит амбулаторноговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В селе Толоконное вражеский дрон атаковал грузовик — пострадал мужчина. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями. Оказывается необходимая медицинская помощь.
Ударам также подверглись населенные пункты Октябрьский, Белгород, Почаево, Крисаново, Шебекино. Повреждены 2 автомобиля, фасад многоквартирного дома, частный дом, грузовик.