Мужчина и подросток из Белгородской области пострадали при атаках дронов ВСУ

Мужчина и подросток из Белгородской области пострадали при атаках ВСУ Мужчина и подросток из Белгородской области пострадали при атаках дронов ВСУ

Москва31 июл Вести.В Белгородской области мужчина и девочка-подросток получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

После утреннего ракетного обстрела села Красный Куток … в детскую областную клиническую больницу бригадой СМП была доставлена девочка 14 лет с акубаротравмой. Были проведены все медицинские обследования, лечение продолжит амбулаторно говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе Толоконное вражеский дрон атаковал грузовик — пострадал мужчина. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями. Оказывается необходимая медицинская помощь.

Ударам также подверглись населенные пункты Октябрьский, Белгород, Почаево, Крисаново, Шебекино. Повреждены 2 автомобиля, фасад многоквартирного дома, частный дом, грузовик.