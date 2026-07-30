За последние 24 часа ВСУ атаковали Белгородскую область 59 раз За последние сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 59 раз

Москва30 июл Вести.За сутки территория Белгородской области подвергалась атакам со стороны Украины 59 раз, над регионом уничтожили почти сотню вражеских дронов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 59 раз атаковали территорию Белгородской области… Противник произвел восемь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА… 97 беспилотников сбиты и подавлены написал глава региона в мессенджере МАХ

Под ударами противника оказались областной центр и 15 муниципалитетов. В Краснояружском округе в результате атаки погиб один мирный житель. В Белгороде и Шебекинском округе пострадали двое, в том числе 15-летний подросток.