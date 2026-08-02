Львова-Белова отреагировала на смерть девочки при атаке ВСУ Львова-Белова: гибель 13-летней девочки в Белгородской области – теракт ВСУ

Москва2 авг Вести.Гибель 13-летней девочки в результате атаки ВСУ в Белгородской области является следствием очередного теракта киевского режима, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен выразила соболезнования родным погибшей.

Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным написала Львова-Белова в своем канале в мессенджере MAX

Трагедия произошла 2 августа. От удара ВСУ также пострадали дети семи и девяти лет.