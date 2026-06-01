Захарова: с 2014 года в ЛНР и ДНР погибли не менее 129 детей

Москва1 июн Вести.Не менее 129 детей погибли, более 500 получили ранения в период с февраля 2014 года по февраль 2022-го в результате преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующий видеокомментарий она опубликовала в Telegram-канале в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня.

Дипломат уточнила, что самой маленькой жертве конфликта на момент гибели было всего 27 дней.

Среди других наиболее резонансных и трагичных событий последних лет представитель российского внешнеполитического ведомства выделила атаку на центр Белгорода 30 декабря 2023 года.

Тогда в результате обстрела новогоднего городка, где находились елка и каток, погибли 25 человек, среди которых было 5 детей, еще более 100 мирных жителей получили ранения.

Захарова также напомнила о ракетном ударе украинских формирований по городскому пляжу Учкуевка в Севастополе 23 июня 2024 года.

В разгар воскресного дня находилось много отдыхающих семей. Пострадали 153 мирных жителя, включая двадцать семь детей. Погибли 4 человека, среди них 2 ребенка двух и девяти лет уточнила дипломат

В ночь на 1 января 2026 года ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в населенном пункте Хорлы Херсонской области, где местные жители собрались отметить наступление Нового года, продолжила Захарова. В результате погибли 29 человек, включая двоих детей.

Одним из последних громких терактов киевского режима стала атака ВСУ 22 мая 2026 года на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести.

Все они — обычные студенты обратила внимание официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова рассказала, как киевский режим преследует детей на территории России и нарушает принятую Генассамблеей ООН Конвенцию о правах ребенка.