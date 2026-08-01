За сутки в результате атак ВСУ погибли два жителя Белгородской области

ВСУ 98 раз атаковали Белгородскую область за сутки За сутки в результате атак ВСУ погибли два жителя Белгородской области

Москва1 авг Вести.За прошедшие сутки ВСУ 98 раз атаковали территорию Белгородской области. Информацию разместил в канале MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа говорится в сообщении

16 раз противник обстрелял регион, используя реактивные системы залпового огня, авиации и артиллерии. 8 раз были произведены сбросы взрывных устройств с БПЛА.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 131 беспилотник сбит и подавлен уточнил Шуваев

В результате целенаправленных ударов погибли два мирных жителя в Борисовском и Волоконовском округах. 11 человек, в том числе ребенок, пострадали в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах. 14-летняя девочка получает лечение амбулаторно, семь взрослых оставлены в стационаре, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.