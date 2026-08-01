Москва1 авгВести.За прошедшие сутки ВСУ 98 раз атаковали территорию Белгородской области. Информацию разместил в канале MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.
Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округаговорится в сообщении
16 раз противник обстрелял регион, используя реактивные системы залпового огня, авиации и артиллерии. 8 раз были произведены сбросы взрывных устройств с БПЛА.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 131 беспилотник сбит и подавленуточнил Шуваев
В результате целенаправленных ударов погибли два мирных жителя в Борисовском и Волоконовском округах. 11 человек, в том числе ребенок, пострадали в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах. 14-летняя девочка получает лечение амбулаторно, семь взрослых оставлены в стационаре, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.