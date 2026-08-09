Шуваев сообщил о круглосуточной работе в Белгородской области по перехвату БПЛА

Глава Белгородской области - о работе мобильных групп перехватчиков БПЛА Шуваев сообщил о круглосуточной работе в Белгородской области по перехвату БПЛА

Москва9 авг Вести.Мобильные группы перехватчиков БПЛА выполняют задачи круглосуточно. Об этом заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев.

Это подразделения перехватчиков, которые сбивают дроны, летящие в сторону города. Постоянная угроза. Поэтому постоянно дежурят мобильные группы. Ежесуточно меняются и выполняют задачу рассказал Александр Шуваев

На этой неделе главу региона в Кремле принял президент Владимир Путин. Это была первая встреча Шуваева с главой государства после его назначения на должность врио губернатора. Во время беседы с президентом Шуваев отметил помощь Москвы в защите региона от атак БПЛА.

Губернатор рассказал, что более 50 беспилотников самолетного типа были сбиты с помощью собственных разработок региона, которые сейчас проходят апробацию при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина.

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев был назначен 13 мая 2026 года.