Москва5 авгВести.Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Шуваев отчитался, что ежедневно объезжает муниципальные округа вверенного ему региона. За два с половиной месяца он уже побывал в каждом из них и пообщался там с местными жителями.
Выявляем проблемы и все исправляем, согласно перечню поручений... Также обращаю внимание на элементы безопасности. Это в самую первую очередь, потому что за последние две недели участились атаки и обстрелысказал он
Врио губернатора Белгородской области добавил, что на данный момент системам ПВО в регионе удается сбивать более 50% украинских дронов самолетного типа; помощь в этом оказывает Москва.
Глава государства в ответ обратил внимание на важность решения вопросов социального и экономического характера. В частности, речь идет о необходимости увеличения количества врачей и медицинских специалистов на душу населения.
Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев был назначен 13 мая 2026 года.