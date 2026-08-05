Глава Белгородской области доложил Путину, что объездил все округа Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области Шуваевым

Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Шуваев отчитался, что ежедневно объезжает муниципальные округа вверенного ему региона. За два с половиной месяца он уже побывал в каждом из них и пообщался там с местными жителями.

Выявляем проблемы и все исправляем, согласно перечню поручений... Также обращаю внимание на элементы безопасности. Это в самую первую очередь, потому что за последние две недели участились атаки и обстрелы сказал он

Врио губернатора Белгородской области добавил, что на данный момент системам ПВО в регионе удается сбивать более 50% украинских дронов самолетного типа; помощь в этом оказывает Москва.

Глава государства в ответ обратил внимание на важность решения вопросов социального и экономического характера. В частности, речь идет о необходимости увеличения количества врачей и медицинских специалистов на душу населения.

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев был назначен 13 мая 2026 года.