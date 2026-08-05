Москва5 авг Вести.Для Белгородской области на данный момент главным является обеспечение безопасности людей, отметил президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы региона Александром Шуваевым. При этом глава государства попросил его также не забывать и о социальных вопросах.

Путин провел встречу с Шуваевым в среду, 5 августа.

Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас — вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития, мы их забывать не должны сказал Путин

По словам президента РФ, среди социальных вопросов в Белгородской области есть необходимость увеличения количества врачей и специалистов на душу населения.

Шуваев доложил Путину, что ежедневно объезжает муниципальные округа Белгородской области. За 2,5 месяца он уже побывал в каждом из них и пообщался с местными жителями. Шуваев пояснил, что в первую очередь обращает внимание на элементы безопасности.