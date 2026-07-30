Путин поручил Воробьеву заняться развитием поликлиник в Московской области Путин указал на миграционный приток в Подмосковье и важность создания поликлиник

Москва30 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым указал на большой миграционный приток в регион и необходимость увеличить число поликлиник Подмосковья.

Путин провел встречу с губернатором в четверг, 30 июля, в Кремле. На ней, в частности, обсужалась тема медицинских центров в Московской области. Президент отметил важность строительства крупных медицинских центров, но при этом обратил внимание и на необходимость усиления амбулаторно-поликлинического звена.

Что касается крупных медцентров, это очень правильно, там высокий уровень, вы умеете это делать. И распыляться, наверное, ни к чему, но обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет нелишним, потому что миграционный приток большой в Московской области. Я думаю, что здесь есть над чем поработать подчеркнул Путин

По словам главы государства, мощностей в регионе в этой сфере не хватает. Губернатор Московской области в свою очередь согласился, что это звено требует особого подхода.