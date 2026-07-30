Воробьев на встрече с Путиным назвал приоритетом защиту инфраструктуры от БПЛА

Воробьев назвал приоритетом защиту критически важных объектов от атак БПЛА Воробьев на встрече с Путиным назвал приоритетом защиту инфраструктуры от БПЛА

Москва30 июл Вести.Защита объектов критически важной инфраструктуры от атак БПЛА является непростой, но приоритетной задачей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Московской области также указал, что одной из задач властей региона является обеспечение безопасности его жителей, включая защиту жилых домов от ударов БПЛА.

И вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем в рамках вашего указа приоритетной задачей – непростой задачей, но очень важной, поэтому мы этим занимаемся очень подробно сказал Воробьев

На прошедшей в Кремле встрече губернатор Подмосковья также получил от президента поручение заняться развитием поликлиник, в том числе увеличить их количество.