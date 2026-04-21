Москва21 апр Вести.Колледжи Подмосковья должны давать очень высокие профессиональные навыки. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в подготовке будущих специалистов активно участвуют предприятия, на которые потом приходят работать выпускники колледжей.

Если мы спросим у ребят и первого, и второго, третьего курса, они уже знают или примерно выбирают, не их выбирают, а они выбирают, на каком предприятии они могут дальше работать. За ребят идет борьба, и мы делаем все, чтобы колледж давал очень высокие профессиональные навыки сказал Воробьев

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил полигон в Московском высшем общевойсковом командном училище, в котором готовят операторов БПЛА.