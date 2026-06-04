Москва4 июн Вести.С 1 сентября 2026 года в школах Подмосковья будет проводиться киберурок. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, киберурок будет проводиться с первого класса.

С 1 сентября 2026 года уже начинаем внедрять … киберурок … Для того, чтобы наши детки с первого класса уже и дальше до 11-го понимали все нюансы, особенности программирования, кибербезопасности, использования способов и навыков искусственного интеллекта, автоматизации, все, что делает жизнь человека удобной. Поэтому это большая комплексная работа, которая в XXI веке просто необходима и естественна