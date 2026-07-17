Москва17 июл Вести.Применение ИИ в Московской области осуществляется в тех сферах и тогда, когда это позволяет экономить деньги и обеспечивает удобство пользователю. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он рассказал, что в данный момент идет работа над 14 проектами, где применяется ИИ.

Мы используем искусственный интеллект, когда это экономит деньги и когда это удобно человеку. Это 14 проектов на распознавание снимков, документооборот. Все, что связано с обращением граждан. В общем, таких проектов 14 обязательных, которые могут масштабироваться, и ты точно сэкономишь деньги и облегчишь, уберешь рутину с человека. заявил Воробьев

Ранее вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко призвал россиян не боятся использования ИИ. Он подчеркнул, что эта технология дает большие преимущества тем, кто ее использует.