Москва4 июн Вести.Искусственный интеллект позволяет российским медикам находить заболевания в 45 областях. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что ИИ используется в сфере здравоохранения в РФ уже более шести лет.

Искусственный интеллект, на самом деле, разный. Если говорить про машинное обучение, про цифровое зрение, то это понятные алгоритмы, и их легко использовать в практике. На сегодняшний день в московском здравоохранении, в практическом режиме на столе у каждого рентгенолога есть сервисы искусственного интеллекта. Их всего около 60. Они позволяют нам находить заболевания в 45 областях заявила Ракова

Ранее она сообщила, что электронная система, анализирующая данные пациентов и предоставляющая их врачам в форме справки, позволила повысить качество приемов.