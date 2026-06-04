Ракова назвала требования для работы в московских медучреждениях Ракова рассказала, что нужно сделать для работы в московских медучреждениях

Москва4 июн Вести.Для работы в московских медучреждениях необходимо пройти специальное тестирование в кадровом центре Департамента здравоохранения. Об этом ИС "Вести" сообщила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время выступления на ПМЭФ.

Она добавила, что для заведующих отделений предусмотрен экзамен на московского врача, который является довольно сложным.

Поэтому для того, чтобы устроиться в московскую больницу, поликлинику или на скорую, на сегодняшний день в обязательном порядке необходимо пройти тестирование в кадровом центре Департамента здравоохранения. Эти тесты очень непростые. Они на старте позволяют нам определить квалификацию соискателя. Более того, мы несколько лет назад с главными врачами московских больниц приняли непростое решение, что руководить московской медициной могут только самые квалифицированные специалисты. И было принято решение, что все заведующие отделения московских больниц обязаны сдать очень сложный экзамен на московского врача. Это действительно сложный экзамен. Он оценивает теоретические навыки, практические навыки, реальный опыт работы и квалификацию, которой владеет специалист заявила Ракова

Ранее Ракова рассказала о роли ИИ в медицине. По ее словам, искусственный интеллект помогает находить заболевания в 45 различных областях.