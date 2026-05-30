Москва30 мая Вести.В Медицинском научно-образовательном институте (МНОИ) МГУ имени Ломоносова тестируют IT-проекты, позволяющие анализировать давление, пульс и температуру по видеоизображению лица. Об этом рассказал ИС "Вести" кандидат медицинских наук, замдиректора по клинике института Максим Домашенко.

Мы сейчас тестируем достаточно IT-проекты с использованием ИИ по фотоплетизмографии, когда мы можем получать давление, пульс и температуру по видеоизображению лица сообщил Домашенко

Он добавил, что институт также тестирует предиктивные модели ИИ, которые позволяют по данным маммографии спрогнозировать риск рака молочной железы через 5-10 лет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что ИИ будет использоваться только в помощь медикам, решение и ответственность за ошибку будет лежать на врачах.