Москва24 мая Вести.Московский криобанк оснащен уникальной системой цифрового мониторинга температуры, которая передает всю информацию в онлайн-режиме. Об этом ИС "Вести" заявил врач клинической лабораторной диагностики отделения трансфузиологии ГКБ им. М. П. Кончаловского Вадим Кара.

В отделении трансфузиологии больницы Кончаловского каждый год заготавливают примерно 9 тысяч литров крови и ее составляющих. При этом каждый компонент имеет свой температурный диапазон хранения.

В нашем криобанке была внедрена уникальная система цифрового мониторинга температуры. Соответственно, на каждом из холодильников имеются особые цифровые датчики, которые передают всю информацию в онлайн-режиме в электронное облако. Мониторинг температурного режима всех компонентов крови осуществляется с помощью данной системы… Данные по температуре у нас собираются кинетически кумулятивно. Соответственно, если в течение пяти минут у нас температура вышла за некие рамки, которые мы установили, мы получаем сообщение на мобильный телефон, на наши рабочие компьютеры и можем сразу отреагировать рассказал Кара

Ранее сообщалось, что Ростех увеличит производство препаратов из плазмы крови. Мощность новой линии - 100 тонн перерабатываемой плазмы в год, что позволит нарастить выпуск ключевых лекарственных препаратов примерно на 40%.