Москва14 маяВести.Госкорпорация "Ростех" увеличит производство препаратов из плазмы крови в 1,4 раза благодаря запуску нового производственного участка холдинга "Нацимбио" в Перми.
Мощность новой линии - 100 тонн перерабатываемой плазмы в год, что позволит нарастить выпуск ключевых лекарственных препаратов примерно на 40%.
Кроме того, с 2027 года на предприятии планируется выпуск инфузионных растворов для внутривенного и внутримышечного применения, включая иммуноглобулины и альбумин человека. Эти препараты используются для лечения и профилактики инфекций у пациентов с иммунодефицитами, при кровопотерях, а также после операций и трансплантаций.
Как отметил заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Александр Назаров, после ввода участка в эксплуатацию общий объем переработки плазмы в рамках холдинга достигнет 357 тонн в год. Это позволит обеспечить около 40% потребностей российского рынка в иммуноглобулинах и альбумине, а по отдельным позициям – до 50%.
Эти лекарства критически важны для профилактики и лечения инфекций у людей с нарушениями иммунной системы, при кровопотерях, после хирургических вмешательств и трансплантацийзаключил Назаров