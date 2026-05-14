Ростех: производство препаратов из плазмы крови в России вырастет в 1,4 раза

Ростех увеличит производство препаратов из плазмы крови Ростех: производство препаратов из плазмы крови в России вырастет в 1,4 раза

Москва14 мая Вести.Госкорпорация "Ростех" увеличит производство препаратов из плазмы крови в 1,4 раза благодаря запуску нового производственного участка холдинга "Нацимбио" в Перми.

Мощность новой линии - 100 тонн перерабатываемой плазмы в год, что позволит нарастить выпуск ключевых лекарственных препаратов примерно на 40%.

Кроме того, с 2027 года на предприятии планируется выпуск инфузионных растворов для внутривенного и внутримышечного применения, включая иммуноглобулины и альбумин человека. Эти препараты используются для лечения и профилактики инфекций у пациентов с иммунодефицитами, при кровопотерях, а также после операций и трансплантаций.

Как отметил заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Александр Назаров, после ввода участка в эксплуатацию общий объем переработки плазмы в рамках холдинга достигнет 357 тонн в год. Это позволит обеспечить около 40% потребностей российского рынка в иммуноглобулинах и альбумине, а по отдельным позициям – до 50%.