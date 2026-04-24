Ростех зарегистрировал российскую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

Москва24 апр Вести.Холдинг "Нацимбио", входящий в состав Ростеха, получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Уточняется, что вакцина применяется для взрослых старше 18 лет и действует в течение 10 лет.

Появление первой отечественной вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых - это еще один важный шаг к повышению качества и доступности современной иммунопрофилактики в России заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров

Вакцина носит название аАКДС-М. Серийное производство может достигать мощности до 5 миллионов экземпляров в год с возможностью увеличения.

Ранее подобные препараты поставлялись только из-за рубежа, что затрудняло их доступность для пациентов.

В России также завершили создание персонализированных вакцин против рака.