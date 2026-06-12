Скворцова: первую российскую вакцину от пневмококка зарегистрируют в 2026 году

Первую вакцину от пневмококка "Пневмикс" зарегистрируют в России в 2026 году Скворцова: первую российскую вакцину от пневмококка зарегистрируют в 2026 году

Москва12 июн Вести.Первая российская вакцина против пневмококковой инфекции "Пневмикс" получит регистрационное удостоверение в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюгированные вакцины. Одна из них – это 16-валентная вакцина против пневмококковой инфекции "Пневмикс" сказала Скворцова

По ее словам, вакцина разработана на основе штаммов пневмококка, наиболее характерных для России и связанных с тяжелым течением заболевания и устойчивостью к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу внутри страны – от отбора штаммов до выпуска готовой лекарственной формы.

Пневмококковая инфекция может вызывать тяжелые заболевания, включая бактериальную пневмонию, менингит и сепсис. Наибольшую опасность она представляет для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

Самый эффективный способ защиты - вакцинация. В России прививка от пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок.