В медучреждения РФ поступит новая вакцина от менингококка Новая вакцина от менингококка поступит в российские медучреждения

Москва24 июн Вести.Первая отечественная пятивалентная вакцина от менингококка "Менговакс B" будет зарегистрирована в 2026 году. Она будет обладать уникальным составом, заявила заместитель генерального директора по развитию Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Эллина Рузанова.

По ее словам, которые приводит RT, пятивалентная вакцина защищает от воздействия пяти опасных серогрупп менингококка, включая серотип B.

Выбор состава вакцины неслучаен, поскольку именно серогруппы A, B, C, W и Y наиболее распространены в России сказала Рузанова

Эксперт подчеркнула, что на сегодня "Менговакс B" регистрируется для применения у взрослых пациентов. Однако защита доступна и детям до пяти лет, и подросткам 13—17 лет, у которых повышен уровень носительства.

14 июня сообщалось, что в 2025 году более трети случаев генерализованных форм менингококковой инфекции (ГФМИ) в России пришлось на трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья.