Прививку от менингококка начнут делать детям с трех месяцев Первую российскую вакцину от менингококка начнут вводить детям с трех месяцев

Москва21 мая Вести.Первая российская вакцина против менингококковой инфекции будет применяться у детей, начиная с трехмесячного возраста. Об этом сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям "Петровакс Фарм" Кирилл Данишевский.

Данишевский в разговоре с РИА Новости уточнил, что регистрационное удостоверение на препарат ожидается в августе-сентябре 2026 года.

Наши мощности позволяют производить 4 миллиона вакцин в год. К концу года у нас будет сварено миллион доз. Это достаточно, чтобы стартануть кампанию по прививке детей. У нас будет показание с трех месяцев сказал представитель компании

По его словам, сейчас наблюдается подъем заболеваемости и смертности от менингококка, и инфекция плохо поддается лечению.

Производитель выразил готовность в 2027 году поставить столько вакцин, сколько необходимо для иммунизации всех детей и групп риска среди взрослого населения.

Клинические исследования прививки завершились в 2025 году. В апреле сообщалось, что вакцину от менингококка могут внести в календарь прививок.