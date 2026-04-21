Вакцинацию от менингококка могут включить в календарь прививок Депутат Леонов: менингококковая вакцина должна быть внесена в нацкалендарь

Москва21 апр Вести.Четырехвалентная менингококковая вакцина должна быть внесена в национальный календарь прививок. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Госдумы РФ, член рабочей группы по менингококковой инфекции Сергей Леонов.

По его словам, необходимо вакцинировать все детское население от менингококка, начиная с самого младшего возраста.

У нас сейчас есть определенные площадки фармацевтические, которые готовы эту вакцину производить. Соответственно, все есть: решение ученых и врачей, есть площадки, поэтому необходимо принять соответствующее политическое решение и вносить в календарь сказал Леонов

В свою очередь президент компании "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов отметил, что исследования данной вакцины прошли уже в пяти странах, включая Россию.

Российские клинические исследования завершены успешно в 2025 году, и продукт по плану в России будет показан детям начиная с 3 месяцев. Что касается объемов возможного производства, здесь мы готовы полностью покрыть как потребности российского календаря профилактических прививок, так и соседних рынков. И если вакцина будет введена в календарь, мы сможем обеспечить потребность полностью сказал Цыферов

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже в этом году зарегистрирует новую высокоэффективную вакцину от аллергии на пыльцу березы.