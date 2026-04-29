Москва29 апр Вести.Единый реестр со сведениями о вакцинации граждан РФ позволит эффективно управлять системой вакцинопрофилактики. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель директора Высшей школы государственного управления Президентской академии (РАНХиГС) Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, для каждого гражданина важно фиксировать даты и названия вакцин, получаемых на протяжении жизни.

Люди очень часто забывают, делали прививку или не делали. Поэтому нужно место, где эта информация аккумулируется, куда можно обратиться. Помимо этого, очень важно смотреть за напряженностью иммунитета в популяции. Это уже работа Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ. У всех будет доступ к этой информации в случае возникновения вспышки. Эта информация частично уже существует - каждая медицинская организация отправляет информацию о тех, кто обращается за медицинской помощью, в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Просто этот реестр - это часть этой системы рассказал Мелик-Гусейнов

Он отметил, что сбор данных имеет немаловажное значение для системы здравоохранения в целом.

Это будет отдельным образом анализироваться, в том числе и с научной точки зрения. Например, люди, которые отказываются от вакцинации, какие доводы они приводят, почему отказываются от той или иной вакцины, какие осложнения всевозможные и так далее. Статистика - это начало всех начал. Работая с этим реестром, можно получить эту статистику очень быстро заявил Мелик-Гусейнов

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ намерено создать федеральный реестр с информацией обо всех сделанных россиянам прививках, а также об отказах от вакцинации.

Тем временем холдинг "Нацимбио", входящий в состав Ростеха, получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка.

Кроме того, в России завершено создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии.