Минздрав создаст реестр россиян, отказавшихся от вакцинации "Коммерсант": Минздрав запустит реестр отказавшихся от прививок в 2028 году

Москва14 апр Вести.Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления о запуске федерального регистра вакцинированных граждан, в который также войдут сведения об отказавшихся от прививок. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Минздрав. Общественное обсуждение инициативы продлится до 24 апреля, а сама система должна заработать 1 сентября 2028 года в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения.

Согласно документу, в реестр будут вноситься данные обо всех выполненных прививках, медицинских отводах, поствакцинальных осложнениях и отказах от вакцинации. Сведения должны поступать в систему в течение суток после их фиксации в медицинской документации. Возможность удаления записей не предусмотрена.

Оператором базы выступит Минздрав. Доступ к информации получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации. Как уточняется, медучреждения смогут работать с персонализированными сведениями, тогда как остальным ведомствам будет доступна только обезличенная статистика.

В пресс-службе министерства пояснили, что персональные данные граждан будут применяться "в ходе формирования планов информационно-разъяснительной работы". Речь идет о мерах по повышению доступности и информированности населения о вакцинации. При этом в ведомстве особо подчеркнули: включение в реестр не повлечет для россиян никаких негативных последствий.