"Аналогов в мире нет": Скворцова раскрыла детали о новой вакцине от менингококка Глава ФМБА Скворцова: в РФ выпустят первую пятивалентную вакцину от менингококка

Москва8 июн Вести.Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции будет зарегистрирована и выйдет на рынок до конца 2026 года. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, которые приводит РИА Новости, она получит название "Менговакс B", так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции.

В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюнгированные вакцины … Одна из них - уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет сказала Скворцова

Глава ФМБА уточнила, что после регистрации препаратов пойдет "волна" следующих лекарственных средств.

4 июня Скворцова заявила, что у первых пациентов, получивших российскую вакцину от рака, наблюдается хороший иммунный ответ.