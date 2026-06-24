Москва24 июн Вести.Уникальная отечественная вакцина от менингококка "Менговакс B" позволит снизить риск врачебной ошибки, рассказала RT заместитель гендиректора по развитию Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Эллина Рузанова.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что в 2026 году будет зарегистрирована первая российская пятивалентная вакцина от менингококка "Менговакс B".

Рузанова объяснила, что новая российская вакцина является уникальной разработкой и защищает от пяти опасных серогрупп менингококка, включая серотип B, против которого не действуют обычные четырёхвалентные вакцины. Сейчас на серотип В приходится около 33% зарегистрированных случаев менингококка, а в ряде регионов – 35% случав.

Она обратила внимание на удобство использования вакцины врачами, что позволяет эффективно проводить вакцинопрофилактику.

Важно отметить, что все компоненты содержатся в одном флаконе, что делает применение препарата наиболее удобным. Это значительно сокращает время на восстановление вакцины, ниже риск ошибки медицинского персонала отметила Рузанова

По словам биолога, в составе препарата отсутствуют живые компоненты и при создании не использовались векторные технологии.

Пока Менговакс В регистрируется для взрослых, но уже идут клинические испытания с участием детей от двух лет. Вакцина предполагает схему двукратного применения, защита действует несколько лет.

Ранее Скворцова сообщила о первых результатах у пациентов, получивших российскую вакцину от рака.