Роспотребнадзор: треть заболевших менингококком в 2025 году — трудовые мигранты На трудовых мигрантов пришлась треть заболеваний менингококком в России

Москва14 июн Вести.В 2025 году более трети случаев генерализованных форм менингококковой инфекции (ГФМИ) в России пришлось на трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Это следует из данных Роспотребнадзора, проанализированных ТАСС. Порядка 36% заболевших — иностранные граждане, у которых отсутствует иммунитет к циркулирующим в РФ штаммам менингококка серогруппы А. При этом более 95% из них проживали скученно — в хостелах и общежитиях.

В регионах с наибольшей заболеваемостью — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — доля трудовых мигрантов среди заболевших составляла от 44% до 50%.

По итогам прошлого года заболеваемость ГФМИ составила 1,26 на 100 тыс. населения, что в 2,7 раза выше показателя 2024 года (0,47) и в 2,5 раза превышает среднемноголетний уровень (0,5). Пик пришелся на апрель — 384 случая. При этом заболеваемость детей до 14 лет (1,88 на 100 тыс.) осталась на среднемноголетнем уровне и даже демонстрирует тенденцию к снижению.

Вакцинация против менингококковой инфекции проводится по эпидемическим показаниям за счет средств региональных бюджетов. В 2025 году количество привитых увеличилось на 17,4%, до 608 706 человек (годом ранее — 518 562).