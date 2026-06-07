Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в РФ в 2025 году была в 3 раза выше

Специалисты рассказали об увеличении заболеваемости гриппом в России в 2025 году Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в РФ в 2025 году была в 3 раза выше

Москва7 июн Вести.Уровень заболеваемости гриппом в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырос в 3,1 раза, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году", который опубликован на официальном сайте.

"В 2025 году заболеваемость гриппом увеличилась по сравнению с 2024 годом в 3,1 раза и составила 375,97 на 100 тысяч населения. Это выше (средних многолетних значений) в 6 раз, - говорится в документе.

В докладе уточняется, что с 2021 года в РФ наблюдается тенденция к росту заболеваемости гриппом.