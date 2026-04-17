Голикова: общая заболеваемость в России увеличилась на 3% за 2025 год

Москва17 апр Вести.Общая заболеваемость в России по итогам 2025 года увеличилась на 3% относительно предыдущего года. Такие данные 17 апреля привела вице-премьер Татьяна Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава, передает РИА Новости.

Напомню, что общая заболеваемость за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом. И также на 0,3% возросла первичная заболеваемость сказала она

По словам Голиковой, рост зафиксирован практически по всем классам болезней. Отчасти это связано с улучшением выявляемости заболеваний благодаря повышению доступности медицинской помощи, развитию инфраструктуры, укреплению кадрового обеспечения и проведению диспансеризации. Вместе с тем вице-премьер подчеркнула, что этих мер недостаточно: необходимо обеспечить наблюдение за всеми пациентами, своевременно назначать и корректировать терапию.

Голикова также привела данные о высокотехнологичной медицинской помощи: в 2025 году ее получили свыше 1,7 млн человек, что на 11% больше, чем годом ранее. Вице-премьер отметила, что объемы ВМП ежегодно расширяются, а с текущего года этот раздел дополнен инновационными методами трансплантации и включает 14 групп.

Ранее Голикова называла травматизм одной из ключевых проблем здравоохранения в стране, указывая на ежегодную необходимость принятия экстренных мер для спасения жизни и здоровья граждан.