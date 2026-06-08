© После двух доз вакцины КПК иммунитет против кори вырабатывается у 97% пациентов, у 88% — к эпидемическому паротиту, у 97% — к краснухе., Globallookpress

Специалисты рассказали о росте заражения в России инфекционными болезнями Роспотребнадзор: в РФ выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой

Москва8 июн Вести.Заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 года превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза, следует из данных Роспотребнадзора, которые изучило ТАСС.

Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции - в 19,3 раза отмечается в сообщении

Кроме того, болели больше краснухой, корью, менингококковой инфекцией, листериозом. Всего в 2025 году в России зарегистрировано 35 миллионов 747 тысяч 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.