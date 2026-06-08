Москва8 июнВести.Заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 года превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза, следует из данных Роспотребнадзора, которые изучило ТАСС.
Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции - в 19,3 разаотмечается в сообщении
Кроме того, болели больше краснухой, корью, менингококковой инфекцией, листериозом. Всего в 2025 году в России зарегистрировано 35 миллионов 747 тысяч 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.