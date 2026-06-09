Роспотребнадзор: свыше 279 млрд рублей составил ущерб от борьбы с ВИЧ в России

Роспотребнадзор: экономический ущерб от борьбы с ВИЧ превысил 279 млрд рублей Роспотребнадзор: свыше 279 млрд рублей составил ущерб от борьбы с ВИЧ в России

Москва9 июн Вести.Совокупное экономическое бремя ВИЧ-инфекции для российской экономики в 2025 году составило 279,2 млрд рублей. Такие данные Роспотребнадзора приводит ТАСС.

Из этой суммы прямые медицинские расходы на противодействие распространению инфекции достигли 83,1 млрд рублей. Более половины из них (51,7%) пришлось на закупки антиретровирусных препаратов. Еще 26,5% составили затраты на стационарную и амбулаторную помощь пациентам, а также расходы на диагностику заболевания.

Косвенные экономические потери — то есть упущенный ВВП из-за преждевременной смертности и инвалидизации населения вследствие ВИЧ — оцениваются в 181 млрд рублей. Прямые немедицинские расходы (выплаты пособий по инвалидности) составили 15,2 млрд рублей.