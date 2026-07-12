РБК: в НИУ ВШЭ оценили потери экономики от ожирения в 1,25 трлн рублей

В НИУ ВШЭ оценили потери экономики от смертности из-за ожирения РБК: в НИУ ВШЭ оценили потери экономики от ожирения в 1,25 трлн рублей

Москва12 июл Вести.Экономический ущерб России от человеческих потерь за год из-за связанных с лишним весом болезней может достигать 0,7% ВВП. Такие данные приводятся в исследовании профессора НИУ ВШЭ Марины Колосницыной и ее аспирантки Анастасии Деевой.

Работа вышла под названием "Экономические последствия избыточного веса: оценка потерь валового внутреннего продукта России", передает РБК.

Авторы исследования использовали данные Росстата по смертности, демографии и рынку труда. Также они обратились к показателям ВВП за 2023 год и его прогнозным значениям.

Оценивались потери при помощи методологии человеческого капитала с корректировкой на прогнозные темпы роста ВВП и социальную ставку дисконтирования.

Специалисты заявили, что совокупный объем непроизведенного ВВП за период возможного дожития умерших в 2023 году от ожирения и избыточного веса достигает 1,25 трлн руб говорится в материале

Как отмечала директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова" Минздрава России Наталья Мокрышева, граждане с ожирением второй и третьей степени, которым не помогли неоперационные способы похудения и у которых есть ряд показаний, имеют право на бесплатное проведение бариатрической операции.