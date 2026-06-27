Люди с ожирением II и III степени могут сделать бариатрическую операцию по ОМС Врач Мокрышева: бариатрическая операция доступна по ОМС при наличии показаний

Москва27 июн Вести.Право на бесплатное проведение бариатрической операции имеют граждане с ожирением второй и третьей степени, которым не помогли неоперационные способы похудения и которые имеют ряд показаний, сообщил ТАСС со ссылкой на директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова" Минздрава России Наталью Мокрышеву.

Критериями для направления на бариатрическое вмешательство являются индекс массы тела (ИМТ) 40 кг/м² и выше (морбидное ожирение), либо ИМТ от 35 кг/м² при наличии серьезных сопутствующих осложнений, включая сахарный диабет 2 типа, заболевания суставов и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Сейчас пациенты с ожирением, в том числе не имеющие сахарного диабета, имеют возможность получить бариатрическое лечение в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако отбор пациентов на такие вмешательства осуществляется консилиумом врачей, учитывающим все индивидуальные особенности (общее состояние здоровья, возраст, психологическую готовности пациента к долгосрочным изменениям и формированию новых, здоровых привычек образа жизни рассказала врач

Бариатрическая хирургия включает в себя три основных вида операций на желудке - продольная резекция желудка, шунтирования и бандажирование, с помощью которых уменьшают объем желудка. Вследствие такого вмешательства у пациента снижается чувство голода и быстрее наступает насыщение. Однако к хирургическому вмешательству прибегают только в случае, когда все другие методы не принесли результата.