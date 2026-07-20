Человек с инвалидностью вправе заправиться без ожидания на АЗС Людей с инвалидностью на АЗС должны обслуживать вне очереди

Москва20 июл Вести.Инвалиды I и II групп, а также дети с ограниченными возможностями здоровья могут заправляться вне очереди, такое право закреплено указом президента РФ еще в 1992 году. Об этом напоминает портал правительства России.

Человек с инвалидностью имеет право заправиться на АЗС вне очереди. По указу президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями от 2021 года) приоритетным обслуживанием пользуются инвалиды I и II групп, а также дети с ограниченными возможностями здоровья говорится в сообщении, опубликованном в канале портала в MAX

Отмечается, что льгота работает только если человек с инвалидностью находится на заправке лично. Кто при этом сидит за рулем - не важно.

Просто знака "Инвалид" на стекле недостаточно. Нужно показать справку об инвалидности кассиру или администратору. Сотрудник также может попросить паспорт - в справке нет фотографии. С мая 2026 года справку можно предъявлять через Госуслуги. После проверки документов персонал обязан пропустить к колонке и провести оплату без очереди.

Портал подчеркивает, что в случае отказа следует позвать администратора и напомнить об указе. Заправке за такое нарушение грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Также можно потребовать компенсацию морального вреда через суд.

Ранее сообщалось о том, что в 13 российских регионах стало проще заправиться, поскольку очереди на АЗС сократились, а топливо стало доступнее.