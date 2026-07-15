Волк: россиянам аннулируют штрафы за ожидание на заправках

МВД будет отменять штрафы за ожидание на заправках Волк: россиянам аннулируют штрафы за ожидание на заправках

Москва15 июл Вести.Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в MAX, что ведомство начнет отменять штрафы, выписанные автомобилистам за нарушения правил остановки и стоянки во время ожидания в очередях на автозаправочных станциях.

Речь идет о штрафах, выписанных на АЗС в Саратовской области. Правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации, принадлежащих региональным органам власти.

По инициативе Управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля фиксация правонарушений данными комплексами не ведется сказала Волк

Заявления об аннулировании штрафов рассматриваются в индивидуальном порядке. Региональные подразделения Госавтоинспекции МВД России будут принимать решения об их отмене с учетом "малозначительности совершенного правонарушения" или "действий водителя в условиях крайней необходимости".