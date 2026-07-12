В ФНПР заявили, что очередь на заправку – уважительная причина опоздания ФНПР: очередь на заправку может считаться уважительной причиной опоздания

Москва12 июл Вести.Очередь на заправку – форс-мажорное обстоятельство, которое может считаться уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В департаменте отметили, что сейчас неспокойное время, поэтому многокилометровые очереди на заправки и отмененные рейсы общественного транспорта – не редкость.

Уважительными причинами чаще всего признаются (на основе анализа судебной практики): срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей приводит текст сообщения ТАСС

Отмечается, что об опоздании нужно уведомить как можно быстрее и обязательно указать причину. При этом руководитель может потребовать документы, которые подтверждают слова работника.

Если руководство предъявляет претензии, в ФНПР порекомендовали обратиться в профсоюзную организацию и предоставить собранные документы и факты о случившемся.