Власти Башкирии заверили, что дефицита топлива в республике нет

Минпром Башкирии: дефицита топлива нет, ажиотажный спрос есть Власти Башкирии заверили, что дефицита топлива в республике нет

Москва25 июн Вести.Дефицита топлива в Башкирии нет, однако в последние дни отмечается повышенной спрос на бензин и дизтопливо, в том числе ажиотажный, что приводит к образованию очередей, сообщили в Министерстве промышленности, энергетики и инноваций республики.

Объемы производства топлива в июне не снижены, находятся на уровне ежегодных плановых значений. С учетом текущей ситуации они перераспределяются по всей стране приводит выдержку из сообщения Минпрома ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что на АЗС, которых в республике насчитывается более 500, топливо имеется в наличии, "ценовая ситуация" у производителей стабильная и находится на постоянном контроле. Поставки топлива перераспределяются, чтобы не допустить дефицита ни в городах, ни на трассах.

При этом в Минпроме не исключили, что на малых и независимых АЗС возможны перебои с поставками топлива.

Жителей республики попросили с пониманием отнестись к ситуации и заправлять автомобили по мере необходимости, не запасая топливо впрок.