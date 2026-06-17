Москва17 июн Вести.Причиной ажиотажа на некоторых заправках Ставропольского края стали неподтвержденные сведения, распространившиеся среди мирных жителей. Об этом в беседе с ГТРК "Ставрополье" рассказал первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрий Макаркин.

На топливных базах имеется достаточное количество топлива для обеспечения потребностей региона. Также соответствующее обычным нормативам количество топлива находится в пути, мы это тоже отслеживаем. Дефицит по отдельным видам топлива на отдельных автозаправочных станциях вызван ажиотажным спросом в связи с распространяемыми слухами сказал Макаркин

Также, по его словам, имеет место сезонный фактор, а именно увеличение потребления топлива в период отпусков. Однако ни о каких ограничениях продажи бензина на официальном уровне речи не идет.