Ворошилов прокомментировал ситуацию с топливом на АЗС в Пятигорске

Глава Пятигорска Ворошилов оценил ситуацию с топливом на автозаправках Ворошилов прокомментировал ситуацию с топливом на АЗС в Пятигорске

Москва18 июн Вести.В Пятигорске последние дни спрос на топливо вырос в несколько раз, заявил глава города-курорта Пятигорск Дмитрий Ворошилов со ссылкой на информацию сетей.

Что говорят представители сетей. Спрос на топливо за последние дни вырос в несколько раз… В зависимости от дефицита, спроса, подвоза и т. д. ситуация по маркам топлива меняется написал Ворошилов в мессенджере MAX

Он добавил, что на АЗС "Лукойла" в наличии только АИ-92, но АИ-95 появится в ближайшее время, на заправках "Роснефти" также наблюдаются перебои на время подвоза бензина, "Октан" отпускает только по топливным картам.

Газпром: бензин на базе есть, его подвозят в сеть. Увеличение объема спроса требует и соответствующего подвоза. На период, когда топливо заканчивается и его везут, происходят перебои добавил Ворошилов

Как ранее заявил первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин, причиной ажиотажа на некоторых заправках региона стали неподтвержденные сведения, распространившиеся среди мирных жителей.