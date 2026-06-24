Москва24 июнВести.В Краснодарском крае автозаправочные станции начали ограничивать объемы продажи бензина и дизельного топлива. Причина – искусственно созданный ажиотаж. При этом на региональном уровне никаких решений об ограничениях не принималось, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб края.
В последние дни на Кубани фиксируется повышенный, а местами ажиотажный спрос на топливо. Это создает искусственный дефицит, очереди и возможности для перепродаж. В оперштабе пояснили, что ограничения вводят сами АЗС – чаще всего из-за ремонтных работ или логистических сложностей, возникших на фоне повышенного спроса.
В последние дни наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо, который в некоторых случаях носит ажиотажный характер… Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажаговорится в публикации
Власти региона рекомендовали жителям и гостям края заправлять автомобили по мере необходимости, не создавая лишнего ажиотажа.