Губернатор Ставрополья Владимиров рассказал о ситуации с топливом в регионе

На Ставрополье могут быть увеличены продажи топлива на одну машину Губернатор Ставрополья Владимиров рассказал о ситуации с топливом в регионе

Москва14 июл Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел заседание оперштаба по вопросам снабжения региона топливом.

По итогам совещания глава региона в мессенджере MAX рассказал о принятых решениях.

Общественный транспорт, машины скорой помощи, коммунальщики и спасатели будут получать топливо напрямую по договорам от нефтяных компаний. В этот список не войдут административные машины.

Минсельхоз Ставрополья подготовит график покупки топлива для полевых работ на территории края, а министерство промышленности займется вопросами снабжения курортов.

Кроме того, в ходе совещания Владимиров предложил поработать с ограничениями на АЗС.

Предложил топливным компаниям увеличить лимиты отпуска топлива на одну машину. Многие отстаивают в очередях дважды, чтобы получить необходимый для поездки объем, а значит, каждая очередь увеличивается вдвое проинформировал глава региона

Как сообщил губернатор, нефтяные компании прогнозируют увеличение поставок горючего в течение недели. Цены на топливо на заправках крупных сетей выросли незначительно, более высокий рост цен зафиксирован у малых компаний. С этими случаями работают представители Федеральной антимонопольной службы.